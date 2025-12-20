Siffrorna visar – Liverpool stora favoriter i London

Senare ikväll ställs Tottenham Hotspur mot Liverpool i Premier League.

Då ser bortalaget från Merseyside ut att gå vinnande ur stormötet.

Det visar åtminstone superdatorn BETSiE.

Foto: Bildbyrån

Med 16 omgångar av Premier League avklarade befinner sig fjolårsmästarna Liverpool på en sjundeplats i tabellen, med 26 inspelade poäng.

Fyra placeringar under, med 22 poäng, landar Tottenham Hotspur in.

Av de fem senaste matcherna i den engelska högstaligan har dagens hemmalag, ”Spurs”, förlorat tre, kryssat en och vunnit en. För Liverpools del har man ryckt upp sig något från en svag period och tagit två segrar, spelat oavgjort lika många gånger och förlorat en match.

Så stor chans har Liverpool att vinna mot Tottenham

Inför kvällens match på Tottenham Hotspur Stadium i London har Superdatorn BETSiE simulerat matchen 20 000 gånger, tillsammans med omfattande matchdata, ekonomiska förutsättningar och spelarvärden.

Enligt siffrorna ges Liverpool en sannolikhet på 46,9 procent att vinna matchen. Tottenham ges i sin tur ut 28,6 procent chans att gå segrande ur tillställningen de resterande 24,5 procenten innebär att matchen slutar med delad poäng.

Av de fem senaste mötena mellan lagen har Liverpool visat sig vara ett par nummer starkare vid fyra av fem tillfällen. Tottenham har i sin tur tagit en seger, i det första av två ligacupsemifinalerna förra året – där Lucas Bergvall gjorde sitt första mål för ”Spurs”. På de fem senaste matcherna har Liverpool även lyckats göra hela 19 mål, och Tottenham sju. Således talar det mesta för att kvällens match kan bli en målrik sådan.

Matchen mellan Tottenham och Liverpool har avspark klockan 18.30.