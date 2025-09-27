Prenumerera

Foto: Alamy

Spurs kryssade – Bergvall stod för delikatesser

Tottenham ställdes mot Wolves.
Lördagens drabbning slutade 1–1.
Lucas Bergvall var nära flera gånger.

Foto: Alamy

Under lördagen tog Tottenham Hotspur emot Wolverhampton i Premier League. Svenske Lucas Bergvall var med från start. Den förre Dif-stjärnan var nära att spela fram till ett mål i den 27:e minuten. Bergvall stod för en klack-passning fram till Mohammed kudus som placerade in bollen i mål – men vinkades av för offside.

Innan den första halvleken blåstes av var Bergvall nära igen. Då stod svensken för ett riktigt konstnummer när han drog till med en ”halv-cykelspark” som gick utanför mål.

I den andra akten var det Wolves som tog ledningen. Bortalagets Santiago Bueno stod rätt placerad i Tottenhams straffområde och satte 1–0-målet.

I den 65:e minuten varnades Bergvall när han kom in fel i en tackling och kapade Jean-Ricner Bellegarde. Strax sin varning byttes han ut.

I den 94:e minuten stod Joao Palhinha för ett sent mål och räddade ett kryss för Spurs.

