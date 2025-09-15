0–0 mot Everton i helgen och Aston Villa jagar alltjämt säsongens första mål.

Det är man ensamma att göra i Englands sju(!) högsta divisioner.

Foto: Bildbyrån/ Alamy

Aston Villa stod för en stark fjolårssäsong och var en målskillnad från att ta en Champions League-plats.

Den gångna säsongen slog man till med 58 fullträffar i Premier League, alltså ett snitt på lite mer än 1,5 mål per match.

Den här säsongen har fyra omgångar av Premier League spelats och hittills står Aston Villa på noll full träffar.

Minst sagt illa, men eländet stannar inte där.

I helgen kryssade Aston Villa mot Everton, 0–0 blev slutresultatet och Birmingham-klubben är ensamma i Englands sju(!) högsta divisioner med att inte ha gjort ett mål.

Statistiskt sett borde Villa även ha gjort nästan tre mål (hittills har man samlat ihop 2,86 xG), men man står alltså på noll.

Aston Villa are still the ONLY team in England's top seven divisions not to score in 2025/26, following a 0-0 draw with Everton 😬❌ pic.twitter.com/99to4gsSXx — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) September 13, 2025

Härnäst för Villa i Premier League väntar bortamöte med Sunderland, det återstår att se ifall målnollan spräcks då.