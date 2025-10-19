Svenske golfstjärnan såg Liverpool möta United

Svenske Ludvig Åberg är en av världens bästa golfspelare – och uttalad Liverpool-supporter.

Under söndagen var han på plats på Anfield och såg sitt lag möta Manchester United.

– Det är matchen du ringar in i kalendern varje år, säger han till klubbens sociala medier.

Foto: Bildbyrån

Han har nyligen vunnit den stora golf-tävlingen Ryder Cup och avnjuter nu lite semester efter en lång golfsäsong.

Då talar vi förstår om Ludvig Åberg, 25, som har bevisat sig vara en av världens bästa golfspelare.

Han är inte bara det, utan en stor Liverpool-supporter. Därför var det inte konstigt att stjärnan syntes till på Anfield under söndagen, då ”The Reds” mötte Manchester United i Premier League.

– Det är matchen du ringar in i kalendern varje år. Jag är jätteglad över att vara här. Jag var här för två år sedan och innan dess var det 15 år sedan, säger han till Liverpools sociala medier.

Matchen mellan Liverpool och Manchester United pågår. Ställningen är just nu 1-1.

what a sight for sore eyes ☺️ niall horan and ludvig aberg today at anfield. pic.twitter.com/uXQc6BzYsp — Niall Horan’s Gallery (@NHGALLERY93) October 19, 2025



