Svensken får toppbetyg: ”Han är i storform”

Viktor Gyökeres fortsätter att vända kritiken till hyllningar.

Efter två mål som inhoppare mot Sunderland har Arsenal-anfallaren fått toppbetyg i stort sett samtliga brittiska medier.

När Arsenal slog Sunderland med 3–0 på lördagen byttes Viktor Gyökeres in efter drygt en timme. Kort därefter satte han sitt avtryck ordentligt och gjorde lagets två sista mål.

Insatsen har inte gått obemärkt förbi i England. Tvärtom hyllas 27-åringen nu stort i den brittiska pressen, där flera medier utser honom till matchens bästa spelare.

”Är det här vändningen för Viktor Gyökeres?” skriver Daily Mail.

Betygen är genomgående höga. Sports Illustrated delar ut 8,5 av 10, medan Goal går ännu längre och sätter 9 av 10.

”Han är i storform – ett superbt inhopp!” skriver Goal.



The Sun och Football London landar båda på 8 av 10.

Även The Standard imponerades och ger svensken betyget nio med kommentaren att han såg ”riktigt kraftfull ut”.