Toppmöller vill ta över United: ”En dag”

Ruben Amorim är pressad i Manchester United.

Eintracht Frankfurt-tränaren Dino Toppmöller erkänner att han skulle vilja ta över.

– Det skulle definitivt vara trevligt, säger han enligt Daily Mirror.

Foto: Bildbyrån

Manchester United har det tufft. Laget kommer förvisso från en seger mot Chelsea men har tagit sju poäng på fem matcher i Premier League och tränaren Ruben Amorim sitter i en pressad sits.

Nu berättar Eintracht Frankfurts tränare Dino Toppmöller att han skulle vilja ta över den engelska giganten någon gång.

– Det är en dröm att vara i Frankfurt. Det är en fantastisk klubb, helt enkelt. Här, som tonåring, bevittnade jag för första gången min pappa som Bundesliga-tränare. Det skapar naturligtvis ett känslomässigt band till klubben, säger Toppmöller enligt Daily Mirror och fortsätter:

– Om jag tänker på utlandet så spelade jag ofta datorspel som liten, alltid med ett lag: Manchester United. Det skulle definitivt vara trevligt en dag (att träna dem), för det är en extraordinär klubb. När jag var tonåring var Manchester United den största klubben av alla tillsammans med Real Madrid.

Toppmöller har tidigare varit assisterande tränare i RB Leipzig och Bayern München.



