Tottenham-tränaren ser ut att straffas efter utspelet

Den nya Tottenham-tränaren Igor Tudor riktade kritik mot domaren efter förlusten mot Fulham.

Nu riskerar han att straffas för sina handlingar, enligt Daily Express.

Foto: Bildbyrån

Under gårdagen ställdes Tottenham Hotspur mot Fulham på Craven Cottage, och föll med 2-1.

Efter matchen riktade den nya tränaren för Spurs, Igor Tudor, kritik mot domaren och menade att rättskipare ”inte förstod fotboll”.

Vidare menade Tudor att Fulham-anfallaren Raul Jimenez inte hade fokus på rätt saker.

– Han tänkte för mycket på att fuska, sade Tudor.

Nu ser kroaten ut att straffas för sina handlingar. Tidningen Daily Express skriver att tränaren lär ha brutit mot det engelska fotbollförbundets regler för ”olämpligt uppträdande och förolämpande ordval”.

I skrivande stund har dock inte FA beslutat om någon utredning kring händelserna. Skulle han straffas för sina handlingar kommer han sannolikt att tvingas betala böter eller stängas av.

Tottenham befinner sig på en 16:e-plats i Premier League.