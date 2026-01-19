Tottenhams bakslag – Davies måste opereras

Tottenhams skadelista växter.

Ben Davies, 32, behöver opereras.

Det meddelar klubben.

Foto: Bildbyrån

Tottenham har haft problem med flera skadade spelare under säsongen. Dejan Kulusevski, Mohammed Kudus och James Maddison är några som har missat flera matcher. Där till har Rodrigo Bentancur och Richarlison nyligen blivit skadade.

Nu meddelar Spurs att ytterligare en spelare kommer att bli borta.

Mittbacken Ben Davies har ådragit sig en fraktur i foten och kommer att genomgå en operation under måndagen. 32-åringen skadade sig i lördagens matchen mot West Ham.

Davies noteras för fem framträdanden den här säsongen.