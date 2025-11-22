Tre mål på sju (!) minuter – när City föll mot Newcastle

Newcastle sänkte Manchester City i Premier League.

Detta efter två mål av Harney Barnes.

Foto: Bildbyrån

Manchester City är med och slåss i toppen av Premier League. Under lördagen ställdes de mot Newcastle United, som har harvat i mitten av tabellen under inledningen av säsongen.

Det var en första halvlek med flera målchanser åt vardera håll men inget av lagen lyckades gör hål på det andra. I halvtid stod det 0–0.

– Hur det fortfarande står 0–0 i den här matchen är det ingen som vet, säger Sky Sports-reportern Keith Downie.

I andra halvleken lyckades Newcastle spräcka nollan. Harvey Barnes placerade in bollen från Citys straffområde i matchminut 63. Bara fem minuter senare kvitterade City genom Ruben Dias och det var lika igen.

Men likaläget varade inte länge när Barnes smällde in 2–1-målet i 70:e minuten, som VAR-granskades i drygt fyra minuter, innan det fastställdes.

Förlusten för City innebär att de halkar efter i tabellen och tappar bakom Chelsea och Arsenal.