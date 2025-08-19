Tror Gyökeres petas i stormatcher: ”Återvänder till Havertz”
Viktor Gyökeres Premier League-debut blev ingen succé.
Svensken har fått en hel del kritik och Jamie Carragher tror att anfallaren kommer att petas i framtida stormatcher.
– Om jag ska vara ärlig tror jag att de återvänder till Havertz i de största matcherna, säger han i Sky Sports.
Viktor Gyökeres gjorde sin Premier League-debut i helgen då Arsenal besegrade Manchester United med 1–0.
Svensken lämnade planen mållös efter 60 minuter och efter matchen har han fått utstå en hel del kritik.
Sky Sports-experten och den förre Liverpool-försvararen Jamie Carragher väljer även han att gå hårt åt svensken, han tror exempelvis att Gyökeres kommer att petas i framtida stormatcher.
– Om jag ska vara ärlig tror jag att de återvänder till Havertz i de största matcherna, jag tror att det kommer att vara fallet. Jag kan se Gyökeres spela och göra mål.
Härnäst för Arsenal och Gyökeres väntar ligamöte med Leeds United på lördag.
