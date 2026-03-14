Tror inte på Isak i Sveriges playoff: ”Måste förstöra festen”

Alexander Isak är skadad.

Liverpool-tränaren Arne Slot dömer ut anfallaren inför Sveriges playoff-semifinal.

– Om du frågar mig nu skulle jag säga att jag inte tror det, säger han enligt Independent.

Alexander Isak bröt benet i december i fjol och har varit borta från spel i tre månader. Förutom att ha missat flera av Liverpools matcher går svensken en kamp mot klockan när Sverige möter Ukraina i playoff-semifinal till VM.

Liverpool-tränaren Arne Slot är inte positiv till Isak i Blågult i slutet av månaden.

– Om du frågar mig nu skulle jag säga att jag inte förväntar mig det. Men vi är fortfarande en och en halv vecka ifrån, det finns alltid samarbete mellan klubb och land, men jag förväntar mig inte att han ska spela för oss innan dess, säger Slot enligt tidningen Independent.

Tränaren förklarar även att de kommer att vara försiktiga med Isak då det kan ta lång tid för honom att bli hel.

– Återigen måste jag förstöra festen igen. Låt oss säga att han kommer tillbaka i början av april, han har varit borta i tre och en halv månad och inte tränat med laget på tre och en halv månad. Förra gången han gjorde det tog det ett tag för honom att komma igång, säger han och avslutar:

– Jag ser verkligen, verkligen fram emot att ha honom tillbaka men sätt inte upp förväntningarna så högt att han, i samma ögonblick som han är på planen, är på samma nivå som vi spenderade de pengarna på.

Sverige möter Ukraina den 26 mars. Vinnaren spelar playoff-final mot vinnaren av Polen-Albanien.