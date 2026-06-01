Jättehajp bland somalier efter Potters besked: ”Tagit timmar att svara”

STOCKHOLM. Han är den första somaliern någonsin att spela VM.

Taha Ali gör nu sina landsmän varlden över stolta efter Graham Potters uttagning.

– Jag har fått extremt mycket meddelanden. Det har tagit timmar att svara, säger MFF-stjärnan med ett leende till FotbollDirekt.

”Jag visar vägen, inte bara genom att komma från förorten, utan också för att jag är från Somalia. Det är bra att jag tagit det här steget, för nu kan jag öppna dörren för många andra. Jag hoppas att fler ska komma fram. Det finns unga killar som är på väg uppåt”.

Bilal Hussein visste vad han pratade. Som 17-åring skrev han på A-lagskontrakt med AIK under försäsongslägret i Dubai februari 2018.

FotbollDirekt var på plats och intervjuade mittfältaren om rötterna från Somalia.

Hussein blev den första spelaren med somaliska rötter att spela allsvensk fotboll – och Husbykillen har inspirerat många, inte minst den två år äldre Taha Ali som debuterade i allsvenskan fyra år efter Hussein.

– Bilal banade vägen för mig, han har varit vår största inspiration, säger Ali till FotbollDirekt.

För nu, efter flera år i Malmö FF, blir Ali nu den första somaliern att spela VM, detta efter Graham Potters uttagning av den svenska truppen tidigare i maj månad.

Det hela har blivit en jättegrej i Somalia och bland somalier runtom i världen där Ali nu bär den blåvita flaggan i VM.

– Jag känner att det är bra om jag kan inspirera till att vara en bra människa men också att fler kan drömma när de ser min resa. Klart jag har fått mycket kärlek från allt och alla runtom i världen, man börjar förstå hur mycket man kan påverka när man gör något bra.

Du nämnde Hussein, han inspirerade dig mycket?

– Så klart, han var den första somaliern i allsvenskan. Det har kommit fram flera efter mig också.

Hur har reaktionerna varit från somaliern efter VM-uttagningen?

– Jag har fått extremt mycket meddelanden. Det har tagit timmar att svara. Det här är årets grej, det är så stort.