Foto: Bildbyrån

Uppgifter: Förre Arsenal-profilen aktuell för rivalen

Lovina Stafhammar
Katie McCabe lämnade Arsenal efter denna säsong.
Nu är hon aktuell för rivalen Chelsea.
Det rapporterar BBC:s journalist Emma Sanders.

Irländskan Katie McCabe har lämnat Arsenal i samband med att hennes kontrakt gick ut. Hon anslöt till Londonklubben i januari 2016 och har sedan dess tillhört Arsenal. Hon var dock utlånad under en säsong till Glasgow City. Under sin tid i klubben har hon blivit en stor profil.

Hon har ryktats till flera klubbar, men det är en klubb som leder jakten på 30-åringen.

Nu rapporterar BBC:s journalist Emma Sanders att Chelsea är intresserade och närmar sig en övergång. Det innebär at 30-åringen kan flytta till rivalen i samma stad.

I Arsenal var hon lagkamrat med Stina Blackstenius och Smilla Holmberg.

