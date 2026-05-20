TV: ALLA Viktor Gyökeres PL-mål i Arsenal 2025/26

Arsenal och Viktor Gyökeres är Premier League-mästare.

Här är ALLA ligamål från svensken under titelsäsongen.

Viktor Gyökeres fick en drömstart på sin första säsong i Arsenal 2025/26. Efter övergången från Sporting sommaren 2025 kom den svenske anfallaren till London med stora förväntningar – och han levererade direkt. Med sin kraftfulla spelstil, intensiva press och målsinne blev han snabbt en viktig del av Mikel Artetas lagbygge.

Under säsongen bidrog Gyökeres med viktiga mål både i Premier League och Champions League. Hans 14 ligamål spelade en avgörande roll när Arsenal säkrade sin första ligatitel på 22 år.

Trots viss kritik under hösten växte Gyökeres in i rollen som Arsenals förstaanfallare. Hans kombination av fysik och snabbhet gav laget en ny dimension offensivt. För svenska fans blev säsongen extra speciell – en svensk stjärna hade återigen blivit en central figur i en av Europas största klubbar.

✔️ Texten är genererad av AI och kontrollerad av FotbollDirekt!