Memphis Depay kan missa VM – skadan kan sätta stopp

Memphis Depay dras fortsatt med skadeproblem och kan missa VM.

Det rapporterar ESPN.

Foto: Bildbyrån

Memphis Depay dras fortsatt med skadeproblem och har varit på sidlinjen under en längre tid.

Nu kan hans mästerskap vara i fara.

För den nederländske anfallaren är VM i fara efter hans skadeproblem, det uppger ESPN. Uppgifterna säger att det har blivit värre under den senaste tiden och att smärta i det andra benent ska ha uppkommit.

Om en vecka ska Ronald Koeman ta ut sin VM-trupp och om Depay kan vara med eller ej återstår att se.