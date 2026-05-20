EL-finalen simulerad 20 000 gånger – här är vinnaren

I dag spelar Freiburg och Aston Villa final i Europa League.

Då har superdatorn BETSiE förutspått utfallet av matchen.

Se resultatet här!

Efter att ha tagit sig vidare från ligafasen har Freiburg ställts mot Genk, Celta Vigo och Braga i slutspelet av Europa League.

Aston Villa tog sig först förbi Lille för att sedan avfärda Bologna med stora siffror och därefter slå ut Premier League-konkurrenten Nottingham Forest i semifinalen.

I kväll spelas den sista matchen av Europa League-säsongen 2025/26 – där Freiburg och Aston Villa gör upp om titeln på Tüpraş Stadium i Istanbul.

En snackis inför matchen har varit svenske Victor Nilsson Lindelöfs status då han tvingades till byte i paus under fredagens match mot Liverpool efter att ha ådragit sig en känning i foten.

Däremot har rapporter från lokaltidningen Birmingham Live gjort gällande att den svenska lagkaptenen kommer att vara tillgänglig i EL-finalen och väntas starta på mittfältet.

Så slutar Europa League-finalen

Hur kommer då kvällens final i Turkiet att sluta? FotbollDirekt har konsulterat superdatorn BETSiE, som har simulerat matchen över 20 000 gånger, för att ta reda på svaret.

Enligt BETSiE har Freiburg 20,5 procent stor chans att vinna kvällens final över full tid. Detta samtidigt som ett oavgjort resultat ges 25,1 procent stor sannolikhet att inträffa.

Således menar superdatorn att Premier League-laget Aston Villa är storfavoriter till att vinna finalen över full tid. Detta då man tilldelas 54,3 procent stor chans att lyfta sin första Europa League-titel i historien.

Matchen mellan Freiburg och Aston Villa har avspark klockan 21.00 i kväll.