TV: Pekar ut Bajens vapen i toppstriden: ”En stor risk”

Hammarby krossade Malmö FF.

Matchen blev även Tesfaldet Tekies första start för säsongen.

– Jag skulle säga att han är helt avgörande, säger programledare Mattias Eckerman i Allsvenskan Direkt.

Foto: FotbollDirekt/Bildbyrån

Tesfaldet Tekie saknades under försäsongen och delar av inledningen på allsvenskan på grund av skadeproblem. I Hammarbys senaste match mot Malmö FF var 28-åringen tillbaka i startelvan för första gången i år.

Matchen slutade i en klar seger för Stockholmsklubben och efteråt hyllades Tekie efter sin comeback. I Allsvenskan Direkt hyllades Tekie för sin insats senast.

– Jag vill verkligen, med eftertryck, lyfta fram en spelare på mittfältet i Tesfaldet Tekie som efter skadefrånvaro under försäsongen och början av våren, var tillbaka i startelvan för första gången. Jag skulle säga att han är helt avgörande för att Nahir Besara ska kunna vara den spelare han ska vara. Tekies risktagande på det defensiva mittfältet tror jag kan få många Hammarbyare att slita sig i håret. Han spelar med en stor risk men när det lönar sig får Besara och de här spelarna bollarna på de ytor de behöver för att se så där ruggiga ut, säger programledare Mattias Eckerman i Allsvenskan Direkt.

Vill se Besara och Tekie spela ihop

Tekie hoppade in i cupfinalen mot Mjällby och ersatte talismanen Nahir Besara. FotbollDirekts redaktör Fredrik de Ron belyser skillnaden när båda mittfältarna är på planen tillsammans i stället.

– Det blev en snackis i cupfinalen när Hammarby torskade mot Mjällby att Besara byts ut och ersätts av Tekie, och båda var väl egentligen inne på, efter matchen, att de hellre hade spelat tillsammans, för de trivs väldigt bra på planen, säger de Ron och fortsätter:

– Nu fick de göra det och visa varför de säger så. De visade att det är kul att spela fotboll tillsammans. Kalle Karlsson var inne på att Tekie erbjuder en bättre rytm i spelet och det kan jag verkligen förstå.

Under onsdagen ställs Hammarby mot fjolårstrean Gais på bortaplan. Bajen ligger inför matchen på en andraplats i tabellen med 17 tagna poäng. Eckerman tror att Tekie kan bli avgörande i en eventuell guldstrid för Bajen.

– Jag tror att han kan bli en avgörande faktor för en fortsatt guldstrid för Hammarby – om Tekie får spela med Besara. Tekie tillbaka från skada. Jag tycker att han är allsvenskans, kanske inte bästa, men viktigaste spelare för sitt lag. Att han får resten av Hammarby att fungera så som Kalle Karlsson vill att det ska fungera. Det är svårt att sätta ett pris på, avslutar Eckerman.

Se hela avsnittet av Allsvenskan Direkt här!