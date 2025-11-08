TV: Chelsea tog bekväm seger mot Wolves

Under lördagen ställdes Chelsea mot Wolverhampton Wanderers i Premier League.

Då tog de förstnämnda en bekväm seger på hemmaplan.

Efter en första, mållös, halvlek skulle Chelsea lägga i en ny och högre växel hemma mot Wolverhampton i Premier League.

I den 51:a minuten gjorde Malo Gusto matchens första mål innan Joao Pedro dubblade ledningen en kvart senare.

När omkring 15 minuter återstod att spela skulle Pedro Neto göra Chelseas tredje mål för aftonen, vilket blev det sista.

Segern för ”The Blues” innebär att man tar steget upp till en andraplats i den engelska högstadivisionen. Wolverhampton är fortsatt tabelljumbo och har ännu inte vunnit en match, nu på elva försök.

Lördagen den 22:a november spelar Chelsea borta mot Burnley och Wolverhampton mot Crystal Palace.

