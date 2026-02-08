TV: Crystal Palace bröt tolv matcher lång segertorka

Crystal Palace har inte haft det lätt under den senaste tiden.

Därför satt segern mot Brighton extra skönt för London-laget.

Detta då man bröt en tolv matcher lång segerlös svit.

Foto: Bildbyrån

Den 11 december 2025.

Det var den senaste gången Crystal Palace vann en tävlingsmatch, fram till i dag.

Under söndagen gästade Oliver Glasners lag ett Brighton utan svenske Yasin Ayari med i truppen, på grund av en axelskada.

Matchen förblev mållös i en dryg timme innan Ismaïla Sarr skulle spräcka målnollan och ta ledningen för sitt Crystal Palace.

Det skulle även visa sig bli matchens enda mål vilket innebär att London-klubben tog sin första seger i Premier League efter nio raka utan tre poäng samt den första viktorian på 13 tävlingsmatcher.

***

Startelvor:

Brighton: Verbruggen – De Cuyper, Boscagli, Dunk, Kadioglu – Baleba Gross – Mitoma, Rutter, Howell – Kostoulas.

Crystal Palace: Henderson – Richards, Lacroix, Lerma – Mitchell, Hughes, Wharton, Munoz – Sarr, Piono – Strand Larsen.