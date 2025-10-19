TV: United tar ledningen mot Liverpool – Mbeumo slår till

Under söndagen ställs Liverpool mot Manchester United i Premier League.

Då dröjde det inte lång tid innan bortalaget tog ledningen – genom Bryan Mbeumo.

Foto: Bildbyrån

Matchuret på Anfield visade att en minut fotboll hade spelats när det var dags för matchens första mål i matchen mellan Liverpool och Manchester United.

Då hittade bortalagets Amad Diallo fram till nyförvärvet Bryan Mbeumo som, via Mamardashvili, sköt in matchens första mål.

Målet var anfallarens tredje i United-tröjan, sedan han anslöt från Brentford under sommaren.

Från start i Liverpool spelar svenske Alexander Isak.

Matchen pågår.