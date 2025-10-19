TV: United tar ledningen mot Liverpool – Mbeumo slår till
Under söndagen ställs Liverpool mot Manchester United i Premier League.
Då dröjde det inte lång tid innan bortalaget tog ledningen – genom Bryan Mbeumo.
Se målet i spelaren ovan!
Matchuret på Anfield visade att en minut fotboll hade spelats när det var dags för matchens första mål i matchen mellan Liverpool och Manchester United.
Då hittade bortalagets Amad Diallo fram till nyförvärvet Bryan Mbeumo som, via Mamardashvili, sköt in matchens första mål.
Målet var anfallarens tredje i United-tröjan, sedan han anslöt från Brentford under sommaren.
Från start i Liverpool spelar svenske Alexander Isak.
Matchen pågår.
