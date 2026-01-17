TV: Wilson stor hjälte för West Ham i London-derbyt

Under lördagen ställdes Tottenham Hotspur mot West Ham United.

Detta i vad som blev ett mycket spännande London-derby.

Foto: Bildbyrån

I den 22:a omgången av Premier League ställdes två klubbar med pressade tränare mot varandra – i form av Tottenham Hotspur och West Ham United.

På Tottenham Hotspur Stadium skulle bortalaget ta ledningen i derbyt redan efter en kvart. Detta efter att Crysencio Summerville stått för ett fint avslut. Kort därefter var olyckan framme för Ben Davies som tvingades bli utburen på bår.

Strax före paus var även West Ham nära att utöka sin ledning då Jarrod Bowen rakade in bollen i mål, för att senare få det bortdömt för offside.

I den andra akten skulle ”Spurs” rycka upp sig och kvittera matchen, då Cristian Romero nickade in 1-1 i den 64:e minuten.

Däremot skulle Espirito Santos lägga i en ny växel och gräva fram ett segermål på tilläggstid. Detta då Callum Wilson, efter en hörnspark, tryckte in 2-1 för West Ham i den 93:e minuten.

Startelvor:

Tottenham: Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Davies – Gallagher, Gray – Odobert, Simons, Tel – Kolo Muani.

West Ham: Areola; Wan-Bissaka, Todibo, Mavropanos, Scarles – Soucek, Fernande – Summerville, Bowen, Pablo – Castellanos.