Tydliga budskapet inför derbyt: ”Kommer att bli ett krig”

Idag spelar Sunderland och Newcastle sitt första derby i Premier League på tio år.

Då menar Anthony Gordon att det kommer att gå hett till.

– De har väntat i flera år på det här, det kommer att bli intensivt, säger han enligt The Sun.

Foto: Bildbyrån

Senare idag, söndag, ställs Sunderland mot Newcastle United i det första Premier League-derbyt mellan klubbarna på tio år.

Med nykomlingarna Sunderlands fina form, och det faktum att man ännu inte har förlorat på hemmaarenan Stadium och light, menar bortalagets Anthony Gordon att pressen är på ”The Black Cats” inför dagens match.

– Det tar vi. All press är på dem, är det inte så? Det är inget problem för oss, säger han enligt The Sun.

– Vi vet att det är en mycket betydelsefull match, speciellt för supportrarna. Det är en massiv derbymatch, fortsätter engelsmannen.

Vad väntar då på Stadium och light under eftermiddagen?

– De har väntar i åratal på den här matchen. Vi vet att det kommer att bli intensivt. Det kommer att bli ett krig, det är så derbyn är.

Matchen mellan Sunderland och Newcastle har avspark klockan 15.00.