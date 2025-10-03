United-floppens kritik: ”Brist på respekt”

Antonys tid i Manchester United blev mindre lyckad.

Nu kritiserar brassen sin gamla klubb.

– Det fanns lite brist på respekt där, säger han enligt ESPN.

Foto: Bildbyrån

Antony, 25, lämnade Manchester United för Real Betis permanent efter att tidigare ha varit på lån. Tiden i United blev en flopp och brassen som kostade PL-klubben en stor summa pengar. Övergången uppges ha kostat runt en miljard kronor.

Nu riktar Antony kritik mot Manchester United för hur han behandlades under Ruben Amorims ledning.

– Jag tycker att det fanns lite brist på respekt där, till och med lite oförskämdhet också. Ingen sa ”god morgon” eller ”god eftermiddag”. Inte ens det. Oavsett ligger det nu i mitt förflutna. Jag lägger inte så stor vikt vid det. Nu är jag i Betis och bor här. Det är det viktigaste för mig, säger han enligt ESPN.

Den svaga tiden i United menar Antony berodde på yttre faktorer.

– Jag är en man som tar mitt ansvar. Jag tror att saker utanför planen påverkade mig mycket och mina prestationer. Jag vet om min potential och jag vet om mina kvaliteter. Jag spelade i VM och jag är med i landslaget, säger han och fortsätter:

– Jag tar också ansvar för att det inte fungerade, för att jag inte presterade som jag ville, men jag försöker alltid se det ljusa i saker och ting.

Antony noterades för tolv mål och fem assist på 96 framträdanden i United.