United-förvärvets bror: ”Var inledningsvis skeptisk till en flytt”

Senne Lammens har bytt Royal Antwerp mot Manchester United.

Det var dock inte helt enligt hans bror, Tom Lammens, plan.

– Jag var inledningsvis skeptisk till en flytt till United, säger han till belgiska Nieuwsblad.

Det var under transferfönstrets sista dag som Senne Lammens skrev på för Manchester United och lämnade belgiska Royal Antwerp.

Detta efter att burväktaren jagats av den turkiska giganten Galatasaray.

I en intervju med den belgiska tidningen Nieuwsblad säger Sennes bror, Tom Lammens, att han inte var helt säker brorsans val.

– Det finns mycket kvalitet, man spelar om titlar där (Galatasaray), och Senne skulle kanske omedelbart kunna göra avtryck i Champions League, säger han till till Nieuwsblad och fortsätter:

– Jag var inledningsvis skeptisk till en flytt till United eftersom många spelare där redan hade gett efter för pressen och inte kunnat nå sin fulla potential.

Däremot menar Tom Lammens att beslutet till fullo låg i Sennes händer.

– United gav honom den bästa känslan. Dels för att Tony Coton, Uniteds målvaktscout, hade följt honom i nästan ett år och var mycket övertygad om hans kvaliteter. Det skulle också vara fantastiskt om klubben kunde återgå till sin forna glans och om Senne kunde bidra till det.



