United-ikonens kritik: ”Ett stort problem”

Manchester United går svagt och tränaren Ruben Amorim är pressad.

Den förre Manchester United-spelaren Paul Scholes menar att sommarens fönster var ett misslyckande.

– Jag tycker inte att kvaliteten finns där, säger han till BBC.

Manchester United har inlett svagt i Premier League. Där till är de redan utslagna ur ligacupen. Tränaren Ruben Amorim är pressad och kritiseras från flera håll.

Enligt den förre United-stjärnan Paul Scholes är en faktor till den trevande starten det svaga transferfönstret.

– Jag tycker inte att kvaliteten finns där. Oavsett vilka två av de fyra eller fem de har på mittfältet, Casemiro, Bruno (Fernandes), (Kobbie) Mainoo, vilken kombination han än försöker sig på så verkar det inte fungera, säger Scholes till BBC.

Scholes menar att prioriteten under transferfönstret var en spelfördelande mittfältare.

– Det är ett stort problem. Jag tyckte hela sommaren att den absoluta prioriteten var en central mittfältare med ben, som kan spela och kan kontrollera matchen. Rekryteringssidan gick till att köpa forwards. Det behövde åtgärdas, men behövde de tre stycken? Jag är inte säker på att de gjorde det, avslutar han.