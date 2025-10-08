Uniteds besked: Så mycket tid får Amorim

Huvudtränare Ruben Amorim är pressed i Manchester United.

Men delägaren Jim Ratcliffe menar att han kommer att få mer tid.

– Han har inte haft den bästa säsongen säger han i podcasten ”The Business”.

Foto: Bildbyrån

Ruben Amorims tid som tränare i Manchester United har varit kritiserad. Den här säsongen har ”The Red Devils” hittills tagit tre segrar, ett kryss och förlorat tre gånger. Efter sju spelade omgångar ligger man på en tionde plats i Premier League-tabellen.

Trots den trevande starten lyckades United bärga en 2–0-seger mot Sunderland i lördags.

Nu förklarar klubbens delägare Sir Jim Ratcliffe, som styr över fotbollsverksamheten, att man kommer att visa Amorim fortsatt förtroende.

– Han har inte haft den bästa säsongen (hittills). Ruben behöver visa att han är en fantastisk tränare över tre år. Det är där jag är, säger Ratcliffe i brittiska tidningen Times-podcasten ”The Business”.

Ratcliffe markerar även mot den utomstående kritiken mot den portugisiske tränaren.

– Ibland förstår jag mig inte på media. De vill ha framgång över en natt. De tror att det är en strömbrytare. Man kan inte driva en klubb som Manchester United på reflexmässiga reaktioner från någon journalist.

Manchester United ställs mot Liverpool borta den 19 oktober i nästa omgång.