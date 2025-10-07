Uppgifter: Vill renovera arenan – Arsenal kan göra som Spurs

Arsenal kan komma att lämna Emirates Stadium temporärt.

Detta då man vill renovera sin hemmaarena.

Istället kan det bli spel på Wembley för Londonklubben.

Foto: Bildbyrån

Arsenal har spelat sina hemmamatcher på Emirates Stadium sedan arenan stod klar 2006.

Nu kan dock Londonklubben temporärt ”tvingas” lämna arenan.

Londonklubben vill renovera sin arena och öka publikkapaciteten, något som medför att man under tiden måste spela på en annan arena.

Då kan det bli så att Arsenal kommer att spela sina hemmamatcher på Wembley, detta enligt The Guardian.

Tanken med renoveringen av Emirates är att öka kapaciteten från 60 000 till 70 000 och ombyggnationen väntas kosta klubben flera miljarder kronor.

Kan göra precis som värsta rivalen

Blir det så att Arsenal väljer att gå vidare med byggplanerna så kan man alltså komma att göra som värsta rivalen Tottenham gjorde.

När Tottenhams nya arena (Tottenham Hotspur Stadium) bygges så spelade klubben på Wembley. Man gjorde det hela säsongen 2017/18 och även en bra bit in på 2019, innan den nya arenan stod klar i april det året.