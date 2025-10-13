Uppgifter: Arsenal-stjärnan blir borta i veckor

Arsenal-kaptenen Martin Ødegaard, 26, är skadad.

Norrmannen uppges missa sju matcher.

Det rapporterar BBC.

Foto: Bildbyrån

Arsenal-mittfältaren Martin Ødegaard åkte nyligen på en skada i en Premier League-match mot West Ham. I situationen fick norrmannen en smäll mot knät och blir nu borta från spel under en längre period.

Enligt BBC blir Ødegaard borta fram till efter landslagsuppehållet i november. Under den tiden missar han sju matcher mot Fulham, Atlético Madrid, Crystal Palace, Brighton & Hove Albion, Burnley, Slavia Prag och Sunderland.

Mittfältaren uppges vara tillbaka inför Arsenals match mot Tottenham den 23 november.

Ødegaard står noterad för två assist på sju matcher den här säsongen i Premier League.