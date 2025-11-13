Uppgifter: Leeds vill låna Kobbie Mainoo

Leeds United visar intresse för Kobbie Mainoo.

Enligt uppgifter har klubben inlett samtal med Manchester United om att låna 20-åringen.



Mainoo slog igenom för Manchester United under säsongen 2023/24. Men sedan tränarbytet till Rúben Amorim har hans speltid minskat och den här säsongen har det endast blivit sju framträdanden, varav ingen från start.

Leeds United ser nu möjlighet att få till en utlåning – enligt TEAMtalk har klubben inlett samtal med Manchester United om Mainoo.

Manchester United besitter en önskan om att först säkra in en ersättare innan man släpper Mainoo, vilket kan påverka affärens timing. Utöver Leeds sägs även flera andra europeiska klubbar — däribland Napoli.