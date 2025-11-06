Uppgifter: Liverpool har inlett förhandlingar med Szoboszlai

Liverpool har inlett förhandlingar om ett nytt kontrakt med Dominik Szoboszlai.

Mittfältaren har etablerat sig som en nyckelspelare i klubben – som vill förlänga trots att han har kontrakt till 2028.



Sedan sin flytt från RB Leipzig för drygt två år sedan har ungraren Dominik Szoboszlai tagit stora steg i Liverpool och utvecklats till en av lagets bärande spelare. Hans nuvarande kontrakt sträcker sig till sommaren 2028.

Enligt The Athletic har Liverpool nu inlett samtal med Szoboszlais representanter om en förlängning.

En ny kontraktsförlängning skulle befästa Szoboszlai som en långsiktig pusselbit i klubbens lagbygge inför framtiden.



Mittfältaren har under sin tid i klubben spelat 109 matcher och gjort 17 mål.