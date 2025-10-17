Uppgifter: Mancini kan ersätta Amorim i Manchester United

Ruben Amorim är fortsatt pressad i Manchester United.

Enligt uppgifter i brittisk media kan Roberto Mancini nu bli aktuell som ersättare – om klubben väljer att agera.



Manchester United-tränaren Ruben Amorim är fortsatt pressad efter en svag start på säsongen – trots den senaste 2–0-segern mot Sunderland.

Enligt The Sun pekas nu Roberto Mancini ut som en möjlig ersättare om United skulle välja att gå vidare utan Amorim. Tidningen uppger att italienaren själv tror på ett erbjudande om tränarposten.

Mancini står för närvarande utan klubb efter att ha lämnat sitt uppdrag som förbundskapten för Saudiarabien tidigare i år. Den 59-årige tränaren har en lång meritlista med tidigare uppdrag i bland annat Manchester City, Inter och Italiens landslag, där han vann både Premier League och FA-cupen med City.

Manchester United möter Liverpool på bortaplan i Premier League på söndag.



