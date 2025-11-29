Uppgifter: Real Madrid drar sig ur Konate-affär

Ibrahima Konate har länge kopplats till Real Madrid inför sin möjliga fria transfer nästa sommar.

Nu rapporteras den spanska storklubben inte längre vara intresserad.



Ibrahima Konate, vars kontrakt med Liverpool löper ut efter säsongen, har hittills avstått från att skriva på en förlängning. Under flera månader har han uppgetts vara aktuell för Real Madrid, som länge setts som favorit att värva mittbacken gratis nästa sommar.

Men den flytten ser nu ut att vara avskriven. Enligt The Athletic har Real Madrid informerat Liverpool om att man inte längre kommer att gå vidare med något intresse för den franske landslagsmannen.

I stället ska en fortsättning i Liverpool nu vara möjlig. En kontraktsförlängning uppges finnas på bordet, även om förhandlingarna fortfarande är i ett tidigt skede och inte nära en lösning.

Sedan sin ankomst från RB Leipzig sommaren 2021 har Konate gjort 150 tävlingsmatcher för Liverpool.