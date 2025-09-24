Uppgifter: United värvar unga mittfältaren

Manchester United ser ut att värva den 17-årige mittfältaren Cristian Orozco.

Det enligt uppgifter från colombianske journalisten Pipe Sierra.

Foto: Bildbyrån

Manchester United har enligt uppgifter från den colombianske journalisten Pipe Sierra kommit fram till en preliminär överenskommelse om att värva den Colombianska mittfältaren Cristian Orozco, 17, från Fortaleza CEIF.

Enligt Pipe Sierra kommer övergången att genomföras först nästa sommar då spelaren fyller 18 år.

Orozco har representerat U-17 för Colombia.