Uppgifter: Van de Ven öppen för Liverpool

Liverpool uppges ha fått positiva signaler från Micky van de Ven.

Enligt CaughtOffside överväger Tottenhamförsvararen sin framtid och är öppen för en flytt till Anfield.



Liverpool har följt Micky van de Ven under en längre tid, ända sedan hans tid i Wolfsburg. Nu rapporterar sajten CaughtOffside att den engelska storklubben fått indikationer på att försvararen kan vara tillgänglig.

Den 24-årige nederländaren ska enligt uppgifterna fundera över sin framtid i Tottenham och vara öppen för en flytt till Liverpool.

Liverpool sägs se honom som en möjlig långsiktig ersättare till Virgil van Dijk. Samtidigt finns konkurrens från bland annat Real Madrid, medan Tottenham uppges vilja göra allt för att behålla försvararen.