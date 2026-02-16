Vill behålla Salah: ”Så viktig för oss”

Mohamed Salah ryktas bort från Liverpool.

Lagkaptenen Virgil van Dijk ser gärna att egyptiern är kvar i klubben.

– Han är fortfarande en ledare och viktig för mig personligen, säger van Dijk till The Independent.

Foto: Bildbyrån

Mohamed Salah har på senare tid ryktats bort från Liverpool. Det ska finnas ett stort och konkret intresse från flera klubbar i Saudiarabien. Tidigare uppgifter gör gällande att egyptiern ska ha inlett förhandlingar med saudiska Al-Ittihad.

Samtidigt som Salahs framtid i Liverpool är oviss – vill lagkaptenen Virgil van Dijk att han stannar.

– Jag tror att ”Mo” fortfarande är så viktig för oss. Han är fortfarande en ledare och viktig för mig personligen, som kapten, att ha omkring mig och att ha honom på planen eftersom hans närvaro gynnar laget, säger van Dijk till The Independent.

Ryktena om Salah och Saudiarabien blossade upp i samband med hans konflikt med tränaren Arne Slot efter en tid på bänken. Van Dijk menar att laget stöttar honom i situationen som uppstått.

– För oss har ingenting förändrats, vi vill alla att han ska göra mål och vi vill alla att vi ska göra bra ifrån oss som lag, men det har inte varit en lätt säsong och det enda vi och han kan göra är att fortsätta och försöka vara viktiga.

Mohamed Salah noteras för sju mål och åtta assist på 27 framträdanden den här säsongen. Kontraktet med Liverpool sträcker sig till sommaren 2027.