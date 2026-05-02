West Ham illa ute – föll stort borta mot Brentford

Vid Tottenham-seger mot Aston Villa i morgon hamnar West Ham på nedflyttningsplats.

Detta då man föll stort borta mot Brentford under lördagen.

I matchen gjorde Igor Thiago sitt 22:a ligamål för säsongen.

Nedflyttningsstriden i Premier League är av en mycket jämn och spännande karaktär.

Inför den 35:e omgången placerade sig West Ham på en 17:e-plats, vilket är den sista platsen säker mark, med 36 poäng. En placering under och med två poäng färre befinner sig Tottenham Hotspur.

Under lördagen gjorde ett av dessa två lag upp om tre viktiga poäng i botten. Detta i form av West Ham – som förlorade med hela 3-0 borta mot Brentford. I matchen gjorde bland annat Igor Thiago mål från straffpunkten vilket innebär att han nu har gjort 22 fullträffar under årets Premier League-säsong. Det är endast två färre än skytteligaledare Erling Haaland.

Förlusten för West Ham innebär nu att ”Spurs” kan gå upp på säker mark i morgon i det fall att man vinner borta mot Aston Villa.

På annat håll i Premier League tog Newcastle tre poäng hemma mot Brighton efter att ha förlorat sex raka matcher. Wolverhampton och Sunderland spelade lika på ett.