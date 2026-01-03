Wolves vann ångestmötet – första segern på 252 dagar

Wolverhampton slog West Ham i Premier League.

Det var lagets första trepoängare på 252 dagar.

Foto: Bildbyrån

Under lördagen spelades ett rejält ångestmöte i Premier League. Wolverhampton som ligger sist i tabellen ställdes mot West Ham som ligger på 18:e plats.

Wolves, som inte vunnit en match på 252 dagar, stod för en kraftsamling i den första halvleken.

Redan i den fjärde minuten tog laget ledningen genom Jhon Arias. Utökningen kom efter en halvtimmes spel på straff och 3–0-målet strax före paus.

Tre mål räckte för en Wolves-seger vilket även blev den första för säsongen.

– Wolves är ett lag som har förändrats, och spelarnas självförtroende strömmar tillbaka. Det är för sent att rädda deras säsong, säger Sky Sports Adam Bate.

Wolves har 12 poäng upp till säker mark i Premier League.