Allsvenska klubbar kan glömma stjärnan – uppges förlänga

Kristoffer Petersons debut i allsvenskan får vänta.

I stället ser göteborgaren ut att bli kvar i den nederländska ligan.

Foto: Alamy

Han lämnade Sävedalens IF för ett liv som ungdomsproffs i Liverpool 2011. Sedan dess har Kristoffer Peterson spelat sin fotboll utomlands.

Yttermittfältaren har betat av hela tio klubbar i fem länder: England, Wales, Nederländerna, Israel och Tyskland.

Sedan 2024 spelar den i morgon 31-årige Peterson sin fotboll i Fortuna Sittard – men då kontraktet löper ut i sommar har han börjat kopplats ihop med allsvenska klubbar.

Men de allsvenska klubbar som hoppats kunna locka Peterson får drömma vidare.

Enligt Sportbladet kommer Peterson som har en svensk A-landskamp på meritlistan att förlänga med sin nederländska klubb. Detta rapporterar tidningen under torsdagen.