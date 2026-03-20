Athletic Club-tränaren avgår efter säsongen

Ernesto Valverde har varit tränare för Athletic Club sedan 2022.

Efter årets säsong kommer han inte längre att vara det.

”Det här är ett beslut jag har fattat med tiden”, säger Valverde i ett uttalande.

Det var under 2022 som Ernesto Valverde återvände till Bilbao-klubben Athletic Club efter att ha verkat i FC Barcelona.

Sedan dess har han bland annat tagit den baskiska klubben till seger i Copa del Rey år 2024 och även en semifinal i Europa League 2025.

Under årets säsong i La Liga har det dock gått tungt. I dag befinner sig klubben på en tiondeplats i den spanska högstaligan och fick även tacka för sig efter ligafasen i Champions League.

Nu står det också klart att en annan tränare kommer att leda Athletic Club nästa säsong.

”Hej allihopa. Jag är här i dag för att meddela att jag inte kommer att vara Athletics huvudtränare nästa säsong. Det här är ett beslut jag har fattat med tiden, ett som jag har diskuterat med klubben, och jag ville dela det med er”, säger Valverde i ett uttalande.

Vem som kommer att ta över efter den avgående tränaren står inte klart i dag.