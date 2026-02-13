AVSLÖJAR: Dramatiken i natt kring Neffati

Moutaz Neffati kunde ha lämnat IFK Norrköping.

In i det sista den gångna natten pågick förhandlingar med tjeckiska Hradec.

Det sprack emellertid när östgötarnas krav blev för höga.

Foto: Bildbyrån

IFK Norrköping kunde ha förlorat ett av sina viktigaste namn i form av Moutaz Neffati. Det har funnits uppgifter om Young Boys i Schweiz men det är åt ett annat håll det har pågått konkreta saker.

Enligt flera källor till FotbollDirekt har det handlat om Hradec Kralove i Tjeckien. Den gångna natten uppges det ha varit tillspetsat in i det sista om en av allsvenskans bättre högerbackar.

Det står nu klart att det pågick direkta förhandlingar in på stängning av det tjeckiska transferfönstret. Enligt FotbollDirekt hann Hradec den senaste tiden presentera flera bud men det skulle till sist spricka på grund av IFK:s krav.

Enligt vad FD erfar krävde sportchef Henrik Jurelius åtta miljoner kronor för att gå med på en affär.

Sedan Moutaz Neffati anslöt till IFK Norrköping under sommaren 2022 har han spelat 53 matcher i vilka han har gjort två mål och åtta assist. Hans avtal med ”Peking” sträcker sig året ut.