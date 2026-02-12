AVSLÖJAR: Flera klubbar visar intresse för Chilufya

Edward Chilufya var för några år sedan ett av allsvenskans större namn.

Nu har den förre Dif-stjärnan brist på speltid i FC Midtjylland och flera klubbar uppges visa intresse.

Foto: Bildbyrån/ Alamy

Den danska säsongen har nyligen startat om och gjorde det bland annat med att FC Midtjylland slog tillbaka FCK (2-1).

Den förre Dif-favoriten Edward Chilufya återfinns i klubben och han blev kvar på bänken i hela matchen. Det blev han däremot inte i Europa League-mötet med Dinamo Zagreb där han kom in efter en timmes spel.

Totalt sett den här säsongen så har ytter-forwarden gjort tre starter.

Enligt FotbollDirekts uppgifter finns nu intresse från flera klubbar som uppges kunna agera för den 26-årige zambiern – men än så länge utan något konkret gentemot Midtjylland.

Den danska storklubben uppges emellertid helst inte vilja sälja och sätter ett högt pris för en eventuell affär. Enligt vad FD erfar på motsvarande 10-12 miljoner kronor.

Om Djurgården finns med i bilden framgår inte av uppgifterna men Bosse Andersson kommenterade i fjol Chilufya för FotbollDirekt.

”Det stämmer att vi har tagit kontakt och vi undersöker möjligheter. Det är klart att vi har gjort det. Vi har en bra relation med både Edward och FC Midtjylland. Vi får se i framtiden om han spelar i Djurgården”.