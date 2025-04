AVSLÖJAR: Hammarby visar intresse

Hammarby har imponerat och tagit två raka segrar – nu kommer mer spännande kring serieledarna.

Inför dagens derby mot Djurgården kan FotbollDirekt avslöja att Degerfors Elias Barsoum följs inför sommarfönstret.

Bajen uppges ha sett den centrale mittfältaren/tian på plats.



22-åringen har startat i båda matcherna så här långt och imponerar med sin spelförståelse och driv i löpningar. Barsoum ska även ha följts redan under ÖSK-tiden.



Nu kan FotbollDirekt avslöja att flera klubbar visar intresse och att Hammarby alltså är en av dessa. Sportchef Mikael Hjelmberg har under vintern jagat ett nytt centralt namn på mitten – men i takt med Tesfaldet Tekie och Markus Karlssons imponerade insatser minskade behovet.



Men Stockholmarna är inte ensamma om att följa om ett namn som så sent som i vintras kom från Örebro. Enligt FD:s källor finns även polska storklubben Lech Poznan med i bilden. Polackerna uppges noga följa utvecklingen.



Degerfors har ett treårskontrakt fram till i december 2027 med Barsoum.



22-åringen står noterad för sex matcher sedan han kom till Degerfors under vintern. På dessa har han gjort ett mål, i matchen mot IFK Värnamo i svenska cupen.