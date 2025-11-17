AVSLÖJAR: IFK Göteborg säkrar upp jättetalangen

Hannes Skånberg har imponerat stort i IFK Göteborgs akademi de senaste åren.

Nu kan FotbollDirekt avslöja att Blåvitt har säkrat upp jättetalangen.

Enligt FD:s uppgifter är parterna överens om ett treårskontrakt.

Foto: Bildbyrån

Hannes Skånberg ses som en av IFK Göteborgs mest spännande spelare.

I mitten av juni blev han stor hjälte när Blåvitt tog hem P16-ligacupen, detta genom att stå för två mål i finalen och lite drygt en månad senare var han starkt bidragande till att IFK Göteborg tog hem SEF Trophy under Gothia cup och han prisades även som matchens lirare i finalen mot Sollentuna FK.

Nu kan FotbollDirekt avslöja att Blåvitt säkrat upp talangen efter hans otroligt fina säsong.

Enligt FD:s uppgifter så är Blåvitt och Skånberg överens om ett treårigt lärlingskontrakt och det hela väntas bli officiellt inom kort.

Talangen väljer alltså att stanna i IFK Göteborg, detta trots att andra alternativ har funnits. Enligt våra uppgifter så har det funnits intresse från såväl utländska klubbar som andra klubbar här hemma i Sverige, men trots det så väljer nu alltså 15-åringen att fortsätta sin utveckling i IFK Göteborg.

Utöver fina insatser i Blåvitt så har Skånberg också fått landslagsdebutera under 2025 och totalt under året har det blivit tre P15-landskamper.