AVSLÖJAR: Jättekontraktet som fick honom att lämna

David Moberg Karlsson är tillbaka i Japan.

Tidigare i dag har det blivit känt att han lämnar IFK Norrköping.

Nu kan FotbollDirekt avslöja det nya och lukrativa kontraktet.

Foto: Bildbyrån

David Moberg Karlsson följer inte med IFK Norrköping i superettan. Istället är det klart att det blir japanska Tochigi City och med det ett återseende i landet efter åren hos konkurrenten Urawa Reds.

Nu kan FotbollDirekt avslöja att det handlar om stora pengar trots att det är J League 2. Enligt FD:s källor kommer IFK-stjärnan att få ett kontrakt som är värt lite drygt fyra miljoner kronor. Avtalet uppges vara skrivet över 18 månader.

Den 31-årige yttern uppges även, enligt FD:s uppgifter, ha varit högaktuell för thailändska Uthai Thani där Ricardo Santos finns som manager.

Sedan David Moberg Karlsson anslöt till IFK Norrköping för andra gången i sin karriär har han noterats för 36 matcher i vilka det har blivit åtta mål och fem assist.