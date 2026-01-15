AVSLÖJAR: Norrköping nära att låna in Elias Jemal

Elias Jemal lämnade Vasalunds IF och svensk fotboll för norska Sandefjord sommaren 2024.

Nu kan FotbollDirekt avslöja att han är på väg att vända hem åtminstone temporärt.

En utlåning till IFK Norrköping uppges vara nära enligt FD:s uppgifter.

Foto: Bildbyrån

Elias Jemal gjorde stor succé i Vasalunds IF såväl säsongen 2023 som våren 2024 och under sommaren för två år sedan var han jagad av flera klubbar.

Det rapporterades bland annat om IFK Göteborg här hemma i Sverige, men yttern valde då att flytta utomlands till norska Sandefjord IF. Där blev det tre mål på 25 matcher innan han under hösten 2025 lånades ut till IK Start.

Yttern har nu återvänt till klubben, men en ny temporär flytt är på gång enligt FotbollDirekts uppgifter.

FD kan denna torsdag avslöja att 22-åringen är nära en utlåning till IFK Norrköping. Sker inget oförutsett så kan han presenteras av superettan-klubben inom kort.

Jemal har kontrakt med Sandefjords IF över säsongen 2027.

Utöver Vasalunds IF så har han även förflutet av spel i IF Brommapojkarna i Sverige.