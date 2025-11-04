AVSLÖJAR: Nya intresset för Stroud – och ”guldbiljetten” till England 

Vilken gårdagskväll för redan klara svenska mästarna.

Och mest av alla lös Elliot Stroud.

Nu finns det intresse från England och det finns ett speciellt faktum som kan öppna större dörrar.

11:e minuten. 18:e. Och 50:e.

Elliot Stroud gjorde efter en längre tids poängtorka hattrick i går kväll när Mjällby kvaddade Värnamo med hela 5-0.

Den 23-årige wingbacken är en av de största guldhjältarna och står inför möjligheter där efter i vinterns transferfönster.

Det senaste utländska intresset rapporterades i slutet av det förra fönstret när franska Lille i sista stund plockade fram ett bud på 40 miljoner kronor.

Inför nästa transferperiod finns nu, enligt FotbollDirekts källor, intresse från flera klubbar.

Ett par av dessa uppges finnas i engelska The Championship som visar ett seriöst intresse. Det finns även ett speciellt faktum som kan göra det till huvudspår för Stroud.

Något som det har talats tyst om är att han faktiskt har både svenskt och engelskt medborgarskap genom att hans pappa är från England.

Elliot Stroud går snart in på slutåret av sitt kontrakt och uppges inom kort få ett bud av Maif om en förlängning, enligt FotbollDirekts uppgifter.

Stroud står den här säsongen noterad för tio mål och fem assist på 27 matcher i allsvenskan.