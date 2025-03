AVSLÖJAR: Öster lade bud på stjärnan 

Modou Barrow har nyligen gått till en klubb i Sydkorea.

Nu står det även klart att Öster satt i långt gångna förhandlingar – innan sydkoreanerna hastigt klev in och snodde övergången.

Öster har inför den allsvenska comebacken varit offensiva på spelarmarknaden. En mängd nya namn har hämtats in i vinter och nu står det även klart att ännu ett i högsta grad har varit nära.



Det har handlat om Modou Barrow som vid det här laget har haft en lång internationell karriär sedan han för tiotalet år sedan såldes av Östersund i en 20-miljonersaffär.



Under åren som har gått har han passerat genom ett tiotal olika klubbar innan han för några veckor sedan skrev på för Incheon i Sydkorea.



Men innan transfern från saudiska Al-Ahli blev klar står det alltså klart att Östers IF in i det sista jagade en lösning med den 32-årige anfallaren.



Barrow som redan förra sommaren öppnade för Öster – han var intresserad och ett bud presenterades. När sydkoreanerna kom in i bilden uppges en överenskommelse inte ha varit långt borta.



Det gambiska kraftpaketet har radat upp flera fina adresser sedan han lämnade Sverige i januari 2014 i form av Nottingham, Leeds, Swansea, Blackburn och senast den saudiska storklubben Al Ahli.



Enligt FotbollDirekts källor har det även funnits intresse från fler allsvenska klubbar.



Innan Barrow bytte Saudiarabien mot Sydkorea spelade han nio matchen för Al-Ahli i vilka han gjorde två mål och fyra assist.