AVSLÖJAR: Östersunds FK värvar Abodi Qasem

Redan för ett år sedan drog Abodi Qasem till sig intresse.

Nu kan FotbollDirekt avslöja att ett klubbyte är på gång för försvararen.

Enligt FD:s uppgifter är han klar för Östersunds FK.

Foto: Bildbyrån

För lite mer än ett år sedan kunde FotbollDirekt avslöja intresse från allsvenskan och superettan för Abdulla Abodi Qasem, lillebror till Elfsborgs storförsäljning, Ahmed Qasem.

Någon flytt blev det dock inte förra vintern eller i somras utan försvararen blev kvar i Motala AIF, men FotbollDirekt kan nu avslöja att ett klubbyte är på gång.

Enligt FotbollDirekts uppgifter är 19-åringen nämligen klar för superettan-klubben Östersunds FK.

ÖFK har lagt ett bud på Qasem som har accepterats av Motala AIF och sker inget oförutsett så lär affären bli officiell inom kort.

Qasem provtränade med Jämtlandsklubben i början av året och då kommenterade sportchef Stefan Lundin honom enligt följande till FD:

– Han gjorde ett gott intryck både som spelare och person och kan absolut vara en spelare för framtiden.

Den gångna säsongen noterades han för 24 framträdanden i division 2.