AVSLÖJAR: Sparkad av ÖFK – kan nu ersätta Rikard Norling

FC Stockholm har sålt Rikard Norling till Örebro SK.

FotbollDirekt kan nu avslöja ett namn som kan ersätta honom i ettan-klubben.

Enligt FD:s uppgifter är Kiarash Livani aktuell för klubben.

Foto: Bildbyrån

FC Stockholm var nära att få kvala upp till superettan den gångna säsongen, men till slut blev det en tredjeplats i ettan och inför kommande säsong har man åkt på ett tungt tapp.

Under gårdagen stod de nämligen klart att man var överens med Örebro SK gällande en försäljning till huvudtränare Rikard Norling till superettan-klubben. FC Stockholm ser dock inte ut att stå utan plan.

FotbollDirekt kan nämligen nu avslöja att klubban redan är i gång med jakten på en ersättare till Norling och att Kiarash Livani är ett namn som är aktuellt för att ta över klubben.

Enligt FD:s uppgifter pågår samtal mellan 31-åringen som fick sparken av Östersunds FK i början av oktober och ettan-klubben.

En överenskommelse uppges vara nära enligt FD:s uppgifter, men ännu så är inte allting på plats.