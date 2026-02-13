AVSLÖJAR: Vill köpa loss honom från Djurgården

Mål direkt i debuten och nu fem mål på sex ligamatcher på Cypern.

Och nu är intresset stort för att köpa loss Zakaria Sawo från Djurgården.

– Jag kan säga att Limassol är oerhört angelägna och nöjda med Zakaria, säger Bosse Andersson till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Djurgården betalade omkring 12 miljoner kronor i övergång för Zakaria Sawo som hade gjort succé i den cypriotiska fotbollen.

Flytten skulle emellertid inte fungera och tiden i Djurgården blev trögkörd. Brist på förtroende och skadan i derbyt mot AIK ställde till det och det skulle inte bli mer än ett mål.

När han nu har tagit flyttlasset till Cypern igen så har det gått snabbt för den kraftfulle forwarden att återupprätta sitt anseende.

Fem mål på sex ligamatcher och intresset för honom börjar byggas på rejält inför sommaren när hans lån går ut.

– Jag kan säga att Limassol är oerhört angelägna och nöjda med Zakaria, säger sportchef Bosse Andersson till FD och fortsätter:

– Jag är oerhört glad för hans skull och det här visar att vi tillsammans valde rätt klubb.

Hur ser du på hans extrema resultat under pågående lån i en liga som är jämförbar med allsvenskan?

– Att det väcker uppmärksamhet men han har aldrig tvivlat på sitt kunnande. Han är revanschsugen och visar vilken bra spelare han är.

Varför fungerade det inte i Djurgården?

– Det handlar om att få förtroende. Titta bara på August Priske och vad det betyder.

Enligt FotbollDirekts uppgifter finns det ingen option för Limassol, samtidigt som det enligt vad FD erfar inför sommaren ses möjligheter i arabvärlden, samt både Grekland och Israel.